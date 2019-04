West Ham vai banir adeptos que entoaram cânticos anti-semitas antes de jogo com o Manchester United

Clube inglês reagiu a um vídeo que se tornou viral nas redes sociais e promete expulsar os visados do estádio.

10:36

West Ham United fans singing anti-Semitic chants on the way to the game against Manchester United.



This is the Britain 2019. #AntiSemitism

pic.twitter.com/RFVyZqao2m — Aaron Star (@AaronStarUK) April 14, 2019

O clube inglês West Ham United prometeu banir os adeptos que foram filmados a cantar músicas anti-semitas a caminho do estádio Old Trafford, para o encontro com o Manchester United.O vídeo divulgado nas redes sociais gerou bastante polémica e o clube promete agora banir, para sempre, os adeptos do seu estádio."Estamos revoltados com o conteúdo do vídeo que está a circular nas redes sociais", atirou o clube. "Não queremos este tipo de pessoas associadas ao West Ham", acrescentaram.O West Ham acabou por perder a partida por 2-1.