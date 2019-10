William Carvalho em risco de falhar qualificação para o Europeu

William Carvalho está em risco de falhar a dupla jornada do Grupo B de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020, em que Portugal defronta o Luxemburgo e a Ucrânia, a 11 e 14 de outubro, respetivamente.O médio lesionou-se ao serviço dos espanhóis do Betis, um dia depois de ter sido anunciado na convocatória de Fernando Santos."William Carvalho teve de deixar a equipa na sexta-feira devido a uma lesão muscular na perna direita. O tempo de paragem dependerá da evolução da lesão", informou o Betis no seu site oficial. O médio do clube de Sevilha falhou o encontro que terminou com o empate (1-1) da sua equipa frente ao Eibar.Caso o pior cenário se venha a confirmar e William Carvalho não possa dar o seu contributo para os próximos jogos, Fernando Santos deixa de poder contar com um dos totalistas nos quatro jogos até agora realizados rumo ao Euro 2020. Resta agora saber se o médio vai recuperar a tempo e, caso não recupere, quem vai ser o substituto.Portugal concentra-se esta segunda-feira à noite num hotel de Cascais para começar a preparar a partida frente ao Luxemburgo, que se vai jogar em Alvalade.