William Carvalho investigado por alegado crime de abuso sexual

"Tendo em conta o estado do processo, intima-se William Silva de Carvalho a comparecer perante este Tribunal no dia 6 de fevereiro de 2024, às 9h30 horas, a fim de prestar o seu depoimento como suspeito, informando-o dos seus direitos e advertindo-o que, em caso de não comparecimento, que poderá ser decretada a sua prisão", pode ler-se no despacho do processo a que o 'Okdiario' teve acesso.

William Carvalho está a ser investigado por alegado caso de abuso sexual em Espanha, avança esta segunda-feira o 'Okdiario'. De acordo com esta fonte, o médio internacional português que atua no Betis, foi convocado pelo juiz de instrução do Tribunal de Sevilha a prestar declarações já esta terça-feira, dia 6 de fevereiro, pelas 9:30 horas (8:30 horas de Lisboa). Em causa estão incidentes alegadamente ocorridos em agosto de 2023, num hotel em Sevilha, em que uma vítima diz ter sido drogada e violada pelo futebolista.Ainda segundo o 'Okdiario', o William Carvalho terá convidado a alegada vítima à sua casa em Ibiza, mas esta ter-se-á deslocado até ao aeroporto de Sevilha, tendo posteriormente se encontrado com o futebolista num restaurante naquela cidade espanhola. Terminado o jantar, os dois deslocaram-se para uma discoteca nas imediações. Na manhã seguinte, a alegada vítima diz ter acordado com claros sinais de violência no seu corpo, sem saber ao certo que tinha acontecido. Ainda assim, segundo a denúncia feita à Unidade de Atenção à Família e à Mulher (UFAM), a alegada vítima diz que William Carvalho a "agarrou com força pelo pescoço e a obrigou a fazer uma felação [n.d.r. sexo oral]", recordando-se "perfeitamente da imagem de William sobre ela na cama".