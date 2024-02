William Carvalho investigado por abuso sexual afirma em tribunal que sexo foi consentido

William Carvalho esteve no Tribunal de Instrução de Sevilha para prestar declarações no âmbito de um processo de investigação sobre alegados abusos sexuais praticados contra uma mulher , em agosto do ano passado.

Fonte do tribunal disse ao CM que o jogador português alegou que as relações sexuais foram consentidas e garantiu que já se tinha encontrado antes com a mesma mulher em julho.

O encontro que levou à queixa de violação ocorreu a 9 agosto de 2023. A queixa foi apresentada dia 16 de agosto de 2023.

Não foi decretada nenhuma medida de coação e não foi retirado o passaporte ao jogador.