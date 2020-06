William Carvalho rende milhões ao Sporting

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A provável transferência de William Carvalho do Betis para o Leicester vai render alguns milhões de euros ao Sporting. Os leões receberão um quarto do valor do negócio.O internacional português, de acordo com a imprensa espanhola de ontem, já terá chegado a acordo com os ingleses, podendo mudar-se no final da da época de Sevilha para a cidade de Leicester. Segundo o jornal ‘Marca’, falta apenas acertar os ...