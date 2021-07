Willian José é alvo do FC Porto. Os dragões já terão abordado a Real Sociedad para perceber em que moldes podem contratar o avançado brasileiro.





De acordo com a imprensa espanhola, o jogador, de 29 anos, não entra nas contas do treinador Imanol Alguacil, depois de uma época de empréstimo ao Wolverhampton, e já manifestou a intenção de sair. Ainda assim, o clube espanhol pretende fazer um bom encaixe financeiro com a venda do atacante brasileiro.