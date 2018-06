Wolverhampton anuncia oficialmente Rui Patrício

Guarda-redes da seleção nacional rescindiu com o Sporting alegando justa causa.

17:07

Depois de ter rescindido contrato unilateralmente com o Sporting, alegando justa causa, o guarda-redes Rui Patrício foi oficializado no Wolverhampton, clube da Premier League de Inglaterra.O anúncio foi feito através das redes sociais da equipa inglesa que deu as boas-vindas ao 'guardião' da seleção nacional, que assinou contrato por quatro temporadas.