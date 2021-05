Wolverhampton anuncia saída de Nuno Espírito Santo

Nuno Espírito Santo está de saída do Wolverhampton. O clube anunciou que o treinador português vai deixar a equipa depois do jogo de amanhã, com o Manchester United, que encerra esta edição da Premier League.Os wolves explicam no seu site que o fim da era Nuno Espírito Santo acontece "por mútuo acordo"."Desde que cá cheguei a nossa ambição era fazer uma mudança positiva e levar o clube a dar um passo em frente. Posso dizer, com orgulho, que o fizemos todos os dias. Alcançámos os nossos objetivos e fizemo-lo com paixão", disse o treinador português.Nas quatro épocas que esteve no Molineux, Nuno Espírito Santo levou o clube à Premier League, depois de vencer o Championship. O clube já terminou a prova em 7.º e alcançou, pela primeira vez em 50 anos, os quartos-de-final de uma competição europeia.Esta época, o Wolverhampton - a equipa mais portuguesa da Premier League - está na 12.ª posição, a um jogo do fim do campeonato.