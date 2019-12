Wolverhampton apresenta queixa na UEFA contra o Braga por razões de segurança

O Wolverhampton apresentou uma queixa formal na UEFA contra o Sporting de Braga, por razões de segurança relacionadas com os adeptos que acompanharam a equipa para assistir ao jogo da Liga Europa de futebol, anunciou o clube inglês esta quinta-feira.Em nota publicada no sítio oficial na Internet, os 'wolves' dizem ter recebido um "número sem precedente de reclamações de adeptos que ficaram dececionados, angustiados e, em alguns casos, feridos durante a entrada no Estádio Municipal de Braga".O Wolverhampton diz levar "extremamente a sério" a segurança dos seus adeptos, sendo que "este tipo de incidentes não é o que se espera quando se participa em eventos organizados pela UEFA ou pelos seus clubes membros".O Sporting de Braga e o Wolverhampton defrontaram-se na passada quinta-feira (28 de novembro), em Braga, na quinta jornada do grupo K da Liga Europa, tendo o jogo terminado com um empate 3-3.No recinto bracarense marcaram presença cerca de 6.000 adeptos da equipa inglesa, orientada por Nuno Espírito Santo e na qual alinham vários portugueses, como os internacionais Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho ou Diogo Jota.