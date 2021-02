Wolverhampton empata em Newcastle com golo de português Rúben Neves

O Wolverhampton, de Nuno espírito Santo, empatou este sábado no terreno do Newcastle (1-1), com um golo de Rúben Neves, e deixou praticamente de ter esperanças em regressar às competições europeias, na 26.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Apesar da época irregular que está a realizar, a equipa de Nuno Espírito Santo tinha vencido os últimos dois jogos na 'Premier League' e, com novo triunfo, apanharia provisoriamente o Tottenham, de José Mourinho, no nono lugar, reentrando na luta pelo acesso à Liga Europa.

Em Newcastle, com cinco portugueses no 'onze' inicial (Rui Patrício, Nelson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Pedro Neto) e com Fábio Silva na segunda parte, o Wolverhampton até esteve a perder, depois de Lascelles ter dado vantagem à equipa da casa, aos 52 minutos.

Num lance com assistência de Pedro Neto, aos 73 minutos, Rúben Neves fez o golo dos 'wolves', acabando o 1-1 por se manter até final da partida.

Com este resultado, a formação de Espírito Santo segue no 12.º posto, com 34 pontos, enquanto o Newcastle é 17.º com 26, quatro acima da zona de despromoção.

Também na luta pela manutenção, o West Bromwich ganhou algum fôlego para continuar na 'Premier League', depois de receber e vencer por 1-0 o Brighton, que também entra neste 'grupo'.

Kyle Bartley, aos 11 minutos, deu a primeira vitória em oito jogos à equipa da casa, que mesmo assim está no penúltimo lugar, a nove pontos da salvação.

Por seu lado, o Brighton, 16.º posicionado, com uma 'almofada' de quatro pontos, desperdiçou duas grandes penalidades durante o encontro.

Destaque ainda para o internacional português Helder Costa, que foi titular no desaire do Leeds United na receção ao Aston Villa, por 1-0. Em Leeds, o holandês El-Ghazi fez o único tento da partida, logo aos cinco minutos.

LG // VR

Lusa/fim