O Wolverhampton vai jogar a última cartada para convencer Matheus Nunes a transferir-se para Inglaterra na partida de sábado com o Sporting, apurou o CM.



Os Wolves, treinados por Bruno Lage, formalizaram uma proposta para a contratação do médio-ofensivo no valor de 45 milhões de euros, mais cinco milhões por objetivos, mas o jogador preferiu esperar que surgisse entre os interessados um clube que esteja a disputar a Liga dos Campeões.









