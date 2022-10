Wrexham AFC, de Ryan Reynolds, proíbe chuteiras com mensagem controversa ao Partido Conservador

É caso para dizer que seria uma entrada a pés juntos. "F*** the Tories" , ou "os conservadores que se f****" era a mensagem que Paul Mullin, avançado do Wrexham AFC, pretendia transmitir ao atual governo do Reino Unido, através das chuteiras.

O jogador britânico de 27 anos pretendia utilizar as botas personalizadas no jogo frente ao Halifax Town, jogo a contar para o quinto escalão inglês.

Em reação, o clube gaulês, detido pelos atores norte-americanos Ryan Reynolds e Rob McElhenney, reagiu em comunicado e anunciou a proibição do uso das chuteiras ao jogador britânico.

"Para registro, as fotos não teriam sido permitidas, se soubéssemos, e o assunto será tratado em particular pelo Clube."

"O Clube adotou uma posição neutra em muitos assuntos de dimensão política e pretende continuar a fazê-lo daqui para frente."





"O Clube reconhece ainda que cada um tem direito à sua opinião, quer sejam colaboradores ou adeptos, mas destaca também que não se pode atribuir uma opinião individual de forma justa, como a opinião de todos ou do próprio Clube.", justificou o Wrexham ao assumir uma postura neutra.

Recorde-se ainda que passada terça-feira, Rishi Sunak assumiu a posse como novo primeiro-ministro britânico, na sequência da demissão de Liz Truss, também do Partido Conservador.