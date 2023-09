WWE quer ter Cristiano Ronaldo no Crown Jewel

A World Wrestling Entertainment, mais conhecida pela sigla WWE, está a desenvolver um acordo para ter Cristiano Ronaldo no próximo espetáculo na Arábia Saudita, segundo o jornal espanhol AS.Espera-se que o espetáculo de wrestling mais conhecido do mundo regresse ao Médio Oriente em novembro, e os chefes da organização pretendem que o craque português faça uma aparição no evento Crown Jewel.Depois da realização do espetáculo Night of Champions (Noite de Campeões) em Jeddah no, início do ano, os novos proprietários da WWE esperam lucrar com a presença de Ronaldo no evento.A Endeavor, dona da WWE e também do campeonato de luta UFC, não revelou mais pormenores sobre a possível aparição do internacional português, mas espera-se que Ronaldo possa entrar no recinto do espetáculo, à semelhança de outras aparições.