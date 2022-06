Xavi vai dar mais uma oportunidade a Trincão no Barcelona e pretende contar com o jogador na pré-época, de forma a tomar uma decisão sobre a continuidade do extremo no plantel ou a sua cedência. Uma situação que compromete, para já a, o empréstimo ao Sporting.



Segundo o ‘Mundo Deportivo’, esta exigência do treinador do Barcelona deixa os clubes que pretendiam o empréstimo do extremo em ‘standby’.









