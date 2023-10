Xeque-mate de ‘Genyo' dá líder isolado

O Sporting deu xeque-mate ao Boavista com golos de Geny Catamo e Pote e disparou para a liderança isolada da Liga, deixando o Benfica e o FC Porto a três pontos.Rúben Amorim procedeu a apenas duas alterações no onze face à equipa que empatou com o Raków na Liga Europa. Entraram o guarda-redes Adán e o lateral-direito Geny Catamo, que teve um papel importante na decisão do jogo, mas já lá vamos.A primeira parte acabou por ser bem disputada, embora escasseassem as ocasiões de golo. Pote (6’), de livre direto, obrigou João Gonçalves a defesa apertada e dois minutos volvidos foi Geny Catamo quem atirou uma bomba à malha lateral.Aos poucos os axadrezados foram crescendo e Bozeník (17’) até esteve perto do golo, mas o remate saiu por cima. Um lance que fez acordar a equipa do Sporting, mas não Pote, que, depois de isolado por Edwards, falhou um chapéu fácil ao guardião axadrezado.Os avisos estavam dados e foi Geny Catamo quem inaugurou o marcador, após um cruzamento de Matheus Reis, com o moçambicano a surgir ao segundo poste.Na etapa complementar continuou o desperdício do Sporting. Edwards, isolado, permitiu o corte de Chidozie e Gyokeres, esta segunda-feira muito apagado, teve um remate fraco que saiu ao lado.O Boavista deu sinal de vida com um golo de Bozeník que acabou por ser anulado por um fora de jogo de 27 centímetros. Um lance que revelou a intranquilidade defensiva, numa altura em que Coates já tinha saído e Diomande ficou no meio. Luís Santos ainda testou a atenção de Adán. Mas quem tem Pote tem talento e classe. Com um par de falhanços quase escandalosos, o extremo acabou por fazer o 2-0 com o calcanhar, após assistência de Esgaio. Antes ainda tinha rematado ao poste. Triunfo justo."Quem joga futebol sabe que isto é instinto. Temos um ou dois segundos para pensar. Felizmente correu bem". Foi desta forma que Pote explicou o golo com um toque de calcanhar. "Queremos continuar a ganhar para atingir os nossos objetivos. Estamos contentes, mas queremos muito mais", disse ainda.Foi um jogo intenso, bem jogado. Podíamos ter feito golos, tentámos. Não é o resultado que queríamos, mas há que continuar", disse Petit (Boavista).Os adeptos do Sporting apoiaram Bas Dost com o cântico que lhe era dedicado quando jogava em Alvalade, ao minuto 28 (número da camisola do holandês em Alvalade). O jogador recupera de uma perda de sentidos em campo.