Yaremchuk de saída do Benfica para o Club Brugge

O Benfica oficializou a transferência, a título definitivo, de Roman Yaremchuk para o Club Brugge. Tal como Record adiantou, a SAD encarnada encaixa, para já, 16 milhões de euros, com mais 3 milhões de euros dependentes da concretização de objetivos - do jogador e do clube belga.



Comunicado do Benfica:

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que chegou a acordo com o Club Brugge para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Roman Yaremchuk, por um montante de € 16.000.000 (dezasseis milhões de euros), acrescido de um valor adicional de € 3.000.000 (três milhões de euros), dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do Club Brugge e do jogador.

Adicionalmente, a Benfica SAD terá ainda direito a receber 10% do valor de uma futura transferência do referido jogador, caso o valor dessa transferência seja igual ou superior a € 10.000.000 (dez milhões de euros).

De referir que, previamente a este acordo, a Benfica SAD adquiriu 25% dos direitos económicos do referido jogador, que ainda eram detidos pelo KAA Gent, por um montante de € 3.000.000 (três milhões de euros).

Mais se informa que o Club Brugge terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 5% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade.

