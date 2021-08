Yaremchuk promete “marcar muitos golos” no Benfica

“Vim para o Benfica para marcar muitos golos. Fiz golos no passado, vou trabalhar duro para continuar a ser assim. Tenho uma grande responsabilidade perante o Benfica, o presidente, os adeptos.” Foram estas as primeiras palavras de Yaremchuk enquanto jogador dos encarnados.“Eu escolhi o Benfica porque quero conquistar títulos. Quero marcar muitos golos, desfrutar e este é um clube fantástico para melhorar a cada dia”, acrescentou o avançado, que este domingo se estreou nos treinos no Seixal, surgindo mesmo a fazer corrida ao lado do treinador Jorge Jesus.