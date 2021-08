Yaremchuk pronto para jogar primeiro jogo do Benfica no campeonato

Yaremchuk deve somar este sábado os primeiros minutos como jogador do Benfica, no arranque das águias no campeonato frente ao Moreirense. “A ideia de o trazer foi exatamente a pensar que poderá ser útil no jogo”, admitiu esta sexta-feira Jorge Jesus.“Temos dois avançados que ficaram de fora por lesão (o Rodrigo Pinho nem tanto, mas o Seferovic sim). O Roman, que é como lhe chamamos por ser mais fácil, vai estar na convocatória. Não tenho dúvidas”, revelou o treinador do Benfica. Rodrigo Pinho, sabe o, já recuperou das queixas que o afastaram do jogo com o Spartak e também poderá ser opção em Moreira de Cónegos. Seferovic deverá continuar inoperacional durante a próxima semana.