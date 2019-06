Yohan Tavares é o novo defesa do Tondela

O defesa central Yohan Tavares é o mais recente reforço do Tondela para a época 2019/20, anunciou este sábado o clube da I Liga portuguesa de futebol."O defesa central, de 31 anos, assina contrato válido até junho de 2021, depois de ter representado na última temporada o Troyes, França", anuncia o Tondela em comunicado.O luso-francês regressa a Portugal, onde já representou clubes como Beira-Mar, Estoril Praia e Vitória de Guimarães.O defesa junta-se a Bruno Wilson e a João Vigário no lote de reforços do clube beirão, que estão às ordens do treinador Natxo González, que conta ainda com Ruben Fonseca, proveniente da formação.