O Sp. Braga recebeu este domingo o Boavista e empatou (2-2) em partida equilibrada. A equipa de João Pedro Sousa acreditou até ao fim e empatou de forma justa.









Depois de muita cerimónia, Diogo Leite rematou, aos 10’, com perigo para a baliza axadrezada. No minuto seguinte, Iuri Medeiros deslumbrou-se e perdeu ângulo de remate. Passado o duplo susto, o Boavista aproveitou uma ‘distração’ de Tormena, aos 12’, e Musa surgiu rápido para fazer o primeiro golo da noite.

A resposta bracarense não se fez esperar e Iuri Medeiros deu, aos 25’, o melhor seguimento a uma triangulação com Galeno e Al Musrati. Até ao intervalo, as equipas repartiram o domínio de jogo, mas o marcador já não se alterou.





Na segunda metade, Yan Couto, com um passe cerebral, descobriu Ricardo Horta na grande área e o avançado bracarense atirou, aos 52’, para o 2-1. A equipa de João Pedro Sousa reagiu e alargou a linha ofensiva. O Boavista arriscou mais, mas nunca conseguiu criar perigo para a baliza de Matheus. A equipa de Carlos Carvalhal manteve a dinâmica nas transições ofensivas e instalou-se confortavelmente no comando da partida. Ao cair do pano, Yusupha rematou (89’) para igualar o marcador e gelar os objetivos bracarenses. Empate, embora justo, castiga o excesso de confiança do Sp. Braga.