Yves Baraye, Romário Baldé e Fernando Fonseca oficializados no Gil Vicente

Os extremos Yves Baraye e Romário Baldé e o defesa Fernando Fonseca foram contratados pelo Gil Vicente, confirmou esta segunda-feira em comunicado o 10.º classificado da I Liga portuguesa de futebol."O Gil Vicente FC anunciou a contratação de três jogadores para acrescentar valor ao plantel do técnico Vítor Oliveira", escreve o emblema de Barcelos no seu site oficial.Yves Baraye, de 27 anos, chega cedido até ao final da época pelos italianos do Parma, clube no qual ingressou em 2015, tendo evoluído na última temporada ao serviço do Pádua, da III divisão transalpina.O extremo esquerdo senegalês integrou a convocatória de Vítor Oliveira para a receção ao Vitória de Setúbal (0-0), no sábado, em partida da quarta jornada do campeonato, mas não saiu do banco.Romário Baldé, de 22 anos, desvinculou-se dos polacos do Lechia Gdansk e assinou um contrato válido por três anos com o Gil Vicente, depois de ter jogado por empréstimo na Académica na época passada, apontando dois golos em 31 jogos.Formado no Benfica, o extremo direito internacional pela Guiné-Bissau está de regresso à elite do futebol nacional, uma vez que foi cedido pelas 'águias' ao Tondela em 2015/16.Baraye e Baldé alargam o leque de opções na frente de ataque minhota, que tem apresentado Arthur e Samuel Lino como alternativas para o corredor canhoto, enquanto Lourency e Erick vão somando minutos na faixa contrária.Já Fernando Fonseca, de 22 anos, formou-se nas camadas jovens do FC Porto e realizou cinco partidas pela formação secundária dos 'dragões' na temporada transata, após ter evoluído ao serviço do Estoril Praia na I Liga.O internacional sub-21 português, cuja aquisição tinha sido revelada por Vítor Oliveira na sexta-feira, vem compensar a saída do brasileiro Kellyton, que rescindiu com o emblema barcelense na quinta-feira, e enfrentará a concorrência de Alex Pinto por uma vaga no lado direito da defesa gilista.