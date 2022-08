Zagallo teve alta após 12 dias de internamento devido a infecção respiratória

O antigo futebolista e técnico brasileiro Mário Zagallo, que na terça-feira completa 91 anos, saiu este domingo do hospital após 12 dias de internamento devido a uma infeção respiratória, informaram fontes médicas.

Zagallo foi submetido a um tratamentos para debelar a infeção, num hospital privado do Rio de Janeiro, e, segundo os médicos, esteve sempre consciente e a respirar sem qualquer auxílio.

Além de ter sido o primeiro a conquistar dois Mundiais como jogador, em 1958 e 1962, e mais tarde como treinador, em 1970, muito antes do alemão Franz Beckenbauer (1974 e 1990) e do francês Didier Deschamps (1998 e 2018), Zagallo é o único, até hoje, a ter participado em cinco finais de Mundiais, das quais perdeu apenas uma, contra a França, em 1998, como técnico.

Em 1994, nos Estados Unidos, foi adjunto de Carlos Alberto Parreira, no quarto dos cinco títulos mundiais conquistados pelo Brasil, mas a sua 'obra-prima' continua a ser o Mundial de 1970, no México, onde, recém-nomeado técnico, conduziu o Brasil à sua terceira coroação planetária com um futebol espetacular e craques como Pelé, Jairzinho, Tostão, Gerson e Rivellino.