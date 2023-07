Zambrano apontado como nova solução do FC Porto

Óscar Zambrano está a ser apontado como reforço do FC Porto. O jovem médio de 19 anos dos equatorianos do Quito é o último nome de uma lista de possíveis alternativas a Alan Varela, jogador do Boca Juniors cuja contratação tem sido adiada por desacordo com o clube argentino quanto ao pagamento.Zambrano foi, numa fase inicial, identificado como alvo do Barcelona pelo jornal catalão ‘Sport’. Esta quinta-feira, o jornalista Ekrem Konur avançou que o médio também é seguido por FC Porto, West Ham e Crystal Palace. Com 27 jogos em duas épocas na equipa principal do Quito, Zambrano deu nas vistas no Mundial de sub-20. Está avaliado em 1,5 milhões de euros, mas o clube equatoriano estará a pedir 5 .O jovem de 19 anos junta-se a Bitello como solução para reforçar o meio-campo portista. O jogador do Grêmio de Porto Alegre, de 23 anos, tem uma cotação de mercado de 7 milhões de euros, abaixo dos 12 milhões de euros que Varela deverá custar.