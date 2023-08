Com Zanoli cada vez mais longe do Sporting face à vontade do Nápoles em manter o jogador, Geny Catamo emerge como grande candidato à vaga na lateral direita, apurou o Correio da Manhã.



Com Rudi Garcia, novo técnico do Nápoles, a exigir a continuidade de Zanoli no plantel, depois de o lateral ter estado emprestado na época passada à Sampdoria, os leões viram-se para a prata da casa.









