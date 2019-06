Zaracho suscita interesse ao FC Porto

Zaracho, médio do Racing Avellaneda, é um dos alvos do FC Porto neste mercado de transferências. Informações veiculadas por fonte do clube argentino fizeram saber que os dragões já perguntaram pelo médio argentino e que estão dispostos a avançar para a sua contratação.Aquando das observações a Renzo Saravia - que acabou por ser contratado pelos dragões -, o FC Porto ficou impressionado com as características do médio ofensivo de 21 anos e não tardou em demonstrar interesse, antecipando-se a vários emblemas europeus. O facto de Zaracho ser agenciado por Agustin Jiménez (empresário de Saravia) pode jogar a favor dos azuis-e- -brancos e facilitar o processo.O jovem craque tem contrato com o Racing até ao final de 2022 e está protegido por 18 milhões de euros. No entanto, Zaracho é visto como indispensável para o técnico Eduardo Coudet, pelo que o objetivo dos campeões argentinos passa por renovar com a sua jovem promessa e aumentar a cláusula de rescisão para 22 milhões de euros. Mas não tem sido fácil, uma vez que o jogador acalenta a esperança de chegar ao futebol europeu e até já recusou uma proposta de renovação.Cotado como um dos maiores talentos daquele campeonato, o médio ofensivo, que faz da técnica uma das suas maiores qualidades, joga habitualmente nas costas do ponta de lança, podendo, ainda assim, ocupar a posição de extremo.Federico Zaracho integrou a pré-convocatória de Lionel Scaloni para a Copa América, mas acabou por ficar fora da lista final devido a problemas físicos.O FC Porto apresentou o equipamento alternativo da equipa de futebol para a época 2019/20. "Uma criação para ser usada, principalmente, nos jogos fora de casa e que homenageia um dos jogos mais míticos da história do FC Porto: a final de Sevilha, ganha ao Celtic de Glasgow por 3-2", anunciaram os dragões.O nome de Nakajima começa a ganhar cada vez mais força no Dragão, e é visto pelos azuis-e- -brancos como o substituto ideal de Brahimi. O japonês está infeliz no Al-Duhail (Qatar) e vê com muito bons olhos a transferência para o FC Porto, que está a tentar adquirir o médio ofensivo por empréstimo.Depois do Spartak Moscovo ter recusado uma primeira investida por Zé Luís, o FC Porto voltou à carga e apresentou nova proposta pelo avançado cabo- -verdiano. O clube russo quer receber 10 milhões de euros.Bruno Costa está a um passo de rumar ao Portimonense por empréstimo do FC Porto. O médio de 22 anos tem forte concorrência na equipa de Sérgio Conceição e vai ganhar ritmo competitivo na equipa de Folha.