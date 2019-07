Zé Luís fala em "sonho realizado" no FC Porto

"É uma sensação de sonho realizado. Sempre quis jogar num ‘grande’ português e europeu. É uma felicidade. Senti a vontade do FC Porto em contratar-me e, por isso, tive o desejo de vir. Tudo acabou por se concretizar", disse esta sexta-feira o reforço do FC Porto Zé Luís ao Porto Canal.O jogador, ex-Spartak Moscovo, assinou até 2023 e vai usar a camisola 20 dos dragões."É uma satisfação enorme sempre que conseguimos um objetivo. Um dos objetivos propostos pelo nosso treinador foi a vinda do Zé Luís (...) Tenho a certeza que vai ser um ídolo para todos os portistas. Espero que tenha aqui uma longa carreira, que faça muitos golos", salientou Pinto da Costa, líder dos dragões. O FC Porto terá pagado 8,5 milhões de euros pelo jogador cabo-verdiano de 28 anos.Nakajima assinou esta sexta-feira por 5 épocas. O FC Porto paga 12 milhões por metade do passe e não 40% como estava inicialmente previsto.