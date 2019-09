Zé Luís quer decidir resultado do clássico frente ao Benfica na Luz

Zé Luís está supermotivado com o hat-trick obtido frente ao V. Setúbal (triunfo portista por 4-0) e quer ser ele a decidir o jogo com o Benfica.O avançado contratado pelo FC Porto ao Spartak Moscovo por 8,5 milhões de euros está a ser alvo de diversas manifestações de apoio por parte dos adeptos portistas e da estrutura portista que deposita nele grandes expectativas para chegar à vitória no Estádio da Luz.Com quatro golos em quatro jogos disputados, Zé Luís está a justificar o valor pago pelos portistas e a calar a oposição que questionou o negócio.Certo é que o jogador cabo-verdiano tem recebido uma injeção de moral dos companheiros e da equipa técnica. Para já conquistou o lugar no onze no clássico, um jogo que os dragões estão proibidos de perder, sob pena de ficarem a seis pontos do líder Benfica, quando ainda estão disputadas apenas três jornadas.Para já, Zé Luís deve fazer dupla de ataque com Marega, numa partida de elevado grau de dificuldade. A deslocação à Luz não se afigura fácil, depois da derrota da equipa no arranque da Liga, frente ao modesto Gil Vicente (2-1).Um atraso que fez aumentar a contestação ao técnico Sérgio Conceição, que se agravou com a eliminação da Liga dos Campeões.O senegalês Loum já está totalmente recuperado da lesão na coxa direita, mas deve ficar no banco na Luz. Conceição deverá continuar a apostar em Corona no lado direito da defesa, tal como fez na goleada sobre o V. Setúbal (4-0).Juan Perea vai ser reforço do Panathinaikos. O colombiano, que na última época esteve nos sub-19 dos dragões, será a alternativa a Federico Macheda no ataque do clube helénico.A imprensa grega avança que o jovem, que é um dos campeões europeus de juniores, deve assinar por três temporadas.Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, deixou um apelo para as autoridades não deixarem repetir os mesmos "problemas" da última visita dos dragões ao Estádio da Luz."Que não se repitam os problemas do ano passado, que nalguns casos configuravam agressão sexual", afirmou.