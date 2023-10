O central Zé Pedro está de pedra e cal no FC Porto e a sua projeção tornou-se viral após o jogo com o Barcelona. Os dragões perderam (0-1), mas na Catalunha já classificam o defesa como o “ás na manga” de Sérgio Conceição.





Em destaque no jornal catalão ‘Sport’, Zé Pedro é considerado a “última grande revelação do FC Porto”. É relembrada a sua história e o facto de Conceição o ter contratado ao E. Amadora para a equipa B, quando o viu jogar com o seu filho (também chamado Sérgio Conceição).