O empate a zero, de esta quinta-feira à noite, entre Sp. Braga e Paços de Ferreira atira os castores para fora da Taça da Liga e mantém, para já, os arsenalistas na competição.









No entanto, para marcar presença na final four da competição, os Guerreiros do Minho terão de vencer o Boavista, no Estádio do Bessa, a 15 de dezembro, uma vez que os axadrezados já levam três pontos, fruto da vitória em Paços, por duas bolas a uma.

Apesar da chuva diluviana, o jogo foi intenso e, a espaços, bem jogado. É justo dizer que o Sp. Braga foi a equipa que mais perto esteve da vitória, sobretudo na primeira parte, período em que estiveram em campo onze de cada lado.









A expulsão, que pareceu exagerada, de Francisco Moura, ao cair do pano do primeiro tempo, obrigou a um esforço suplementar por parte da equipa da casa no segundo tempo.

Ao intervalo, Carlos Carvalhal lançou no jogo Ricardo Horta, Vitinha e Sequeira, em detrimento de Chiquinho, Abel Ruiz e Iuri Medeiros. Apesar de reduzida a dez, a turma arsenalista acabou por ser, também neste período, a que mais perto esteve do golo.





Apesar do equilíbrio inicial, à passagem do quarto de hora, os minhotos assumiram o domínio da partida, tendo, na primeira metade, rematado sete vezes à baliza. A figura do jogo foi o guardião do Paços de Ferreira, Vekic, que impediu vários golos do Sp. Braga.