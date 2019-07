Zidane deixa estágio do Real Madrid para tratar de "assuntos pessoais"

O treinador do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, deixou o estágio dos 'merengues' em Montreal, no Canadá, e regressou à capital espanhola para tratar de "assuntos pessoais", informou esta sexta-feira o clube da Liga espanhola de futebol."O nosso treinador, Zinedine Zidane, deixou o estágio de pré-época em Montreal, por razões pessoais. Até ao seu regresso, as sessões de treino serão lideradas pelo adjunto David Bettoni", pode ler-se na curta nota divulgada pelo Real Madrid no site oficial.O conjunto 'blanco' viajou na terça-feira para Montreal, onde prepara a participação na International Champions Cup (ICC).Nesta competição de pré-temporada, o Real Madrid tem encontros agendados com Bayern de Munique (21 de julho), Arsenal (24) e Atlético de Madrid (27).