Zou Feddal marca e ruma ao Sporting

O defesa-central Zou Feddal marcou este sábado um golo no empate do Betis com o Celta de Vigo, numa exibição em jeito de despedida, pois, segundo a imprensa espanhola, o marroquino já tem tudo acertado para reforçar o Sporting.Zou Feddal, de 30 anos, é um dos jogadores pedidos por Rúben Amorim para reforçar a defesa. É tido como o sucessor de Mathieu. Também joga do lado esquerdo e vai custar cerca de três milhõ...