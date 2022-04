100 mil fãs de MotoGP em Portimão

São esperadas cerca de 100 mil pessoas ao longo dos três dias do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, 5ª prova do Mundial de motociclismo de velocidade que arranca esta quinta-feira com os treinos livres e termina domingo com a corrida. A estimativa é do diretor do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), Paulo Pinheiro.









Ainda não é possível calcular com exatidão o número de espectadores que se vão deslocar ao circuito em Portimão, até porque ainda há milhares de bilhetes à venda. O Turismo do Algarve, por sua vez, aponta para 40 mil pessoas por dia, num total de 120 mil. É com base nessa projeção que, segundo aquele organismo, o GP de Portugal poderá ter um impacto económico máximo de 50 milhões de euros. Este valor resulta da soma de várias parcelas. Só as 3648 pessoas diretamente ligadas à prova (equipas, organização, jornalistas) deverão gastar 4 M € em deslocações, alojamento e alimentação.

No que toca à segurança, a GNR vai destacar 600 militares para os três dias da prova, apostando na prevenção para manter a ordem pública. A nível desportivo, há a expectativa de que o português Miguel Oliveira repita a vitória de 2020.