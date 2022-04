Dez mil e quinhentos atletas participam este domingo, a partir das 8h30, na Maratona de Europa, prometendo colorir as ruas de Aveiro num acontecimento que será transmitido em direto na CMTV. A megaemissão será conduzida por Paulo Catarro, que se estreia no canal do Correio da Manhã em grandes eventos desportivos. Já os comentários estarão a cargo de Mário Figueiredo, jornalista do CM.









A ‘Maratona das Mil Emoções’, como é conhecida, terá como eventos paralelos uma prova de meia-maratona (21 km), uma de 10 km e uma de 5 km. Um evento para toda a família que promete colorir a romântica cidade de Aveiro.