13 mil atletas correm em Lisboa

Cerca de 13 mil atletas participaram este domingo nas mini e meia-maratona de Lisboa, que começaram na ponte Vasco da Gama, e na maratona, que começou em Cascais e terminou na Praça do Comércio, com os atletas africanos a dominarem os primeiros lugares.

No regresso às corridas, após a pandemia, estiveram menos atletas do que é habitual, mas o nível competitivo foi mais elevado. Os etíopes Gerba Beyat Dibaba (1:01.21) e Ethelmahu Sintayehu Desci (1:10.48) ganharam a meia-maratona masculinas e feminina, respetivamente. Destaque ainda para os melhores portugueses, Samuel Barata (6.º com 1:02.49) e Solange Jesus (4.ª com 1:15.25).

Já na prova da maratona, realizada em simultânea mas com partida em Cascais, o etíope Andualem Shiferaw venceu pela 2.ª vez com recorde da prova (2:05.52). Nas mulheres, o triunfo sorriu à etíope Asayech Ayalew Bere (2:25.05).