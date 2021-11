Enquanto em Portimão se vão ouvir os motores das motos, em Vilamoura a atenção está centrada, desde esta quinta-feira, nos jogadores que participam na 15ª edição do Portugal Masters, a única prova lusa do European Tour de golfe, que decorre até domingo no Dom Pedro Victoria Golf Course. O evento espera atrair mais de 10 mil pessoas na assistência.





O sul-africano George Coetzee vai defender o título. Ricardo Santos lidera a armada nacional, composta por seis jogadores. Um ano após conquistar o seu quinto título no Circuito Europeu, o sul-africano, de 35 anos, regressa a Vilamoura para tentar revalidar o troféu no evento dotado de 1,5 milhões de euros em prémios monetários e que, este ano, voltará a ter público no traçado de 18 buracos.