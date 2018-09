Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marta Pen vence milha no meeting de Berlim com recorde nacional

Atleta do Benfica impôs-se à norte-americana Kate Grace e à alemã Konstanze Klosterhalfen.

A portuguesa Marta Pen (Benfica) venceu este domingo prova de uma milha no meeting de Berlim em atletismo, com o tempo de 4.22,45 minutos, melhorando o recorde nacional.



Marta Pen, de 25 anos, impôs-se à norte-americana Kate Grace e à alemã Konstanze Klosterhalfen, segunda e terceira classificadas, com 4.23,23 e 4.24,27, respetivamente.



O anterior melhor registo na distância estava na posse de Carla Sacramento, desde 24 de fevereiro de 2002, quando a então atleta do Maratona cumpriu a milha em 4.23 minutos, em Liévin.



"Estou feliz com o meu recorde. Os Europeus não correram tão bem para mim [foi sexta nos 1.500 metros], pelo que é fantástico voltar aqui e vencer. Acabei de me licenciar e vou voltar para os Estados Unidos e planear os próximos tempos", afirmou Marta Pen.