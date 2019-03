Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rochele Nunes e Parícia Sampiao de bronze no Grande Prémio de Tbilisi de judo

Bárbara Timo tinha conquistado a medalha de ouro este sábado.

16:06

Rochele Nunes (+78 kg) e Patrícia Sampaio (-78kg) conquistaram este domingo medalhas de bronze para Portugal no Grande Prémio de Tbilisi, na Geórgia, depois do ouro de Bárbara Timo (-70kg), na jornada de sábado.



Na categoria de +78kg, Rochele Nunes superou sucessivamente a lituana Santa Pakenyte, a russa Kseniia Chibisova e a bielorrussa Maryna Slutskaya, para, nas meias-finais, perder com a francesa Julia Tolofua.



A judoca lusa foi, assim, relegada para o combate do bronze, no qual se impôs à ucraniana Galyna Tarasova.



Nos -78kg, Patrícia Sampaio estreou-se com uma vitória face à cazaque Nazerke Tileukhanova, mas, depois, perdeu com a francesa Fanny Estelle Posvite, que também viria a conquistar uma medalha de bronze.



No quadro das repescagens, a judoca lusa venceu a holandesa Ilona Lucassen e a galesa Sama Hawa Camara e arrecadou o bronze.



Ainda nos -78kg, Yahima Ramirez perdeu ao primeiro combate, face à holandesa Ilona Lucassen, que, depois, viria a perder com Patrícia Sampaio.



Na categoria de -100kg, Jorge Fonseca também foi eliminado ao primeiro combate, ao perder com o italiano Giuliano Loporchio.



O grande destaque da seleção lusa em Tbilissi foi Bárbara Timo, que conquistou a medalha de ouro na categoria de -70kg, no sábado, dia em que Anri Egutidze foi quinto em -81 kg e Nuno Saraiva foi eliminado ao segundo combate,



Na sexta-feira, os quatro judocas portugueses que combateram não passaram das duas primeiras rondas: Maria Siderot, na categoria de -48 kg, Joana Diogo, em -52 kg, Telma Monteiro, em -57 kg, e Sergiu Oleinic, em -66 kg.