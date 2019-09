Seleção feminina de ténis de mesa vence Croácia 3-1 no Europeu de equipas

A seleção portuguesa feminina de ténis de mesa estreou-se esta quarta-feira no Campeonato da Europa de equipas com triunfo por 3-1 sobre a Croácia, em Nantes, França.

Fu Yu, que conquistou, até ao momento, a única vaga lusa nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, por ter vencido os II Jogos Europeus, em junho, em Minsk, foi a maior protagonista, vencendo dois desafios individuais.

A atleta lusa bateu Petra Petek e Ivana Tubikanec, ambas por 3-0, no primeiro caso pelos parciais de 11-3, 11-7 e 11-1 e no segundo por 11-1, 11-2 e 15-13.

Shao Jieni também ganhou o seu jogo, frente a Ivana Tubikanec, pelos mesmos 3-0, com 11-9, 13-11 e 11-4.

Leila Oliveira sofreu o único desaire da equipa nacional, por 3-2, frente a Mateja Jeger, por 12-14, 15-13, 5-11, 11-7 e, no quinto e decisivo 'set', 11-5.

Portugal é a 26.ª equipa do 'ranking' europeu, enquanto a Croácia é 23.ª.

Na quinta-feira, as lusas decidem o apuramento para os quartos de final frente à Rússia, atual sétima da Europa e três vezes medalha de bronze nas quatro últimas edições do europeu, incluindo Luxemburgo2017.

A equipa masculina, com Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro, sexta no ranking, começou a prova com um triunfo na sexta-feira por 3-0 sobre a Turquia, 27.ª.

Depois de folgar esta quarta-feira, na quinta-feira, Portugal, atual vice-campeão, joga a qualificação para os quartos de final frente à Grécia, 22.ª seleção da Europa.