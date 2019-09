Inês de Barros bronze no campeonato da Europa júnior de fosso olímpico

A júnior Inês de Barros conquistou esta sexta-feira a medalha de bronze do campeonato da Europa de fosso olímpico, prova de tiro que decorre em Lonato, Itália.Na prova para apurar as seis finalistas, a jovem lusa foi quarta com 108 pratos em 125, sendo que na discussão das medalhas atingiu 28 em 40, resultado que lhe permitiu ficar logo a seguir ao da espanhola Mar Molne Magrina e à prata da italiana Sofia Littame.Esta foi a primeira final e pódio da atleta que integra o Projeto Esperanças Olímpicas Paris2024, implementado pelo Comité Olímpico de Portugal.