FC Porto conquista Supertaça de hóquei em patins pela 23.ª vez

O FC Porto conquistou este sábado pela 23.ª vez, e quarta consecutiva, a Supertaça António Livramento de hóquei em patins, ao bater a Oliveirense por 6-4, em encontro disputado em Coimbra.Num encontro que estava empatado ao intervalo (2-2), os campeões nacionais em título superiorizaram-se na segunda metade aos detentores da Taça de Portugal, que nunca ganharam a Supertaça.O FC Porto, com 23 títulos em 37 edições, lidera destacado o 'ranking' da prova, seguido, à distância, por Benfica, com sete troféus, e Óquei Barcelos, com quatro.