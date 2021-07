José Ramalho campeão da Europa na 'short race' de K1 maratonas

O canoísta José Ramalho conquistou esta quinta-feira a medalha de ouro na prova K1 'short race' dos Europeus de maratonas, na estreia da competição em Moscovo na qual o júnior Tomás Sousa foi bronze em C1.

Numa das mais recentes e na mais curta prova integrada no programa internacional, o hexacampeão da Europa cumpriu o curto trajeto em 13.43,44 minutos, batendo o francês Quentin Urban por 1,35 segundos e o húngaro Adrian Boros por 7,27.

Na mesma prova, Adriano Conceição foi sétimo, a 32,53 segundos.

Tomás Sousa garantiu a medalha de bronze em C1, com o tempo de 1:39.26,42 horas, a 2.53,66 minutos do húngaro Bulcsu Ferencz, que bateu o compatriota Istvan Juhasz por 2.11,48.

Na 'short race' de C1, Sérgio Maciel e Beatriz Barros foram ambos sextos classificados, num Europeu mais reduzido em participantes devido à pandemia da Covid-19.

Na sexta-feira disputam-se as provas de K1 sub-23, com Adriano Conceição e Maria Gomes, bem como a de C1, com Sérgio Maciel.

José Ramalho foi campeão da Europa em 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, e que foi 'vice' em 2009 e 2013, e busca estender o seu recorde continental com o sétimo cetro do Velho Continente na sua carreira, na prova que se realiza no sábado.

Na seleção liderada pelo técnico nacional Rui Câncio, destaque ainda para Sérgio Maciel, com oito pódios em C1 entre europeus e mundiais.

Rui Lacerda, que entre os escalões de sub-23 e seniores já contabiliza cinco pódios nas duas maiores competições interacionais, é outro dos candidatos a medalha.