O Benfica é o novo campeão nacional de basquetebol, depois de ter vencido o FC Porto pelo expressivo resultado de 91-63 no quarto jogo da final, realizado no Dragão Arena, no Porto. Os encarnados fecharam assim a série à melhor de cinco jogos com o ‘score’ de 3-1.









Sucedendo ao Sporting, o Benfica regressa assim ao topo do basquetebol nacional, depois de ter sido campeão nacional pela última vez na época 206/17. E acentuou a sua supremacia no historial da modalidade, contando agora com 28 títulos. O FC Porto segue-se na lista a grande distância, com 12 conquistas.

“Obrigado à Direção do Benfica, ao presidente Rui Costa, ao vice-presidente Fernando Tavares, que foram sensacionais no apoio e que nos proporcionaram todas as condições para ganharmos e para eu fazer o meu trabalho”, disse no final do jogo Norberto Alves, treinador dos novos campeões.



Moncho López anuncia saída do FC Porto







Leia também Basquetebolista do Benfica denuncia insultos racistas no jogo frente ao FC Porto Moncho López, treinador que esteve durante 13 anos ligado ao FC Porto, anunciou este sábado a saída do clube. “Necessito de parar neste momento de ser treinador em Portugal”, justificou.

Jogador denuncia racismo



Ivan Almeida, jogador do Benfica, denunciou através das redes sociais, antes do jogo deste sábado, ter sido alvo de insultos racistas no pavilhão do FC Porto, após o terceiro encontro da final (na quinta-feira). O atleta cabo-verdiano acusou a Federação, o FC Porto e o seu próprio clube, o Benfica, de nada terem feito para denunciar a situação. “Silêncio também é racismo”, escreveu.