Félix da Costa vence segunda corrida de Fórmula E em Nova Iorque

O piloto português António Félix da Costa (DS Techeetah) venceu este domingo a segunda corrida do fim de semana no Mundial de Fórmula E, disputada em Nova Iorque.

O piloto natural de Cascais, que saiu da 'pole position' para esta 12.ª ronda da temporada, cortou a meta com 0,929 segundos de vantagem sobre o belga Stoffel Vandoorne (Mercedes), e 3,524 segundos sobre o neozelandês Mitch Evans (Jaguar), que foi terceiro classificado.

"É incrível vencer aqui, onde já fui segundo e terceiro, especialmente tendo em conta de onde vimos mas adoro lutar e trabalhar para melhorar, mostrar a todos que estão enganados. É incrível voltar a vencer. Obrigado a todos, que nos têm dado 'fanboost' em todas as provas", disse o piloto luso, no final da corrida.

Esta foi a primeira vitória da temporada para o piloto português, sétima na sua carreira na Fórmula E, que já vai na oitava temporada.

Félix da Costa teve de se defender dos ataques de Vandoorne na parte final da corrida mas a utilização do 'fanboost', um impulso proporcionado por votação dos fãs a alguns pilotos, foi decisivo nesta batalha.

O piloto da DS Techeetah terminou a prova já praticamente sem energia no seu carro elétrico.

"Tive de lutar muito. Não tinha muita informação sobre como estávamos em energia. Estava preparado para lutar. A 10 voltas do fim vi que conseguia mantê-lo atrás de mim", explicou ainda.

Com os resultados deste domingo, Vandoorne assumiu a liderança do campeonato, com 155 pontos, enquanto Félix da Costa subiu a sexto, com 103.

Entre os construtores, a Mercedes lidera, com 238 pontos, enquanto a DS Techeetah, a equipa do piloto luso, é segunda, com 228.

A próxima ronda será em Londres, em 30 e 31 de julho.