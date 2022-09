Benfica vence Sporting após dois prolongamentos e ergue sétima Supertaça de andebol

O Benfica conquistou este domingo a sua sétima Supertaça de andebol, ao vencer na final o Sporting, por 45-43, após dois prolongamentos e da igualdade 32-32 no tempo regulamentar.

Em Serpa, o Benfica chegou ao intervalo a vencer, por 15-9, mas o Sporting chegou ao empate (32-32), num padrão que se repetiu no primeiro prolongamento, com a vantagem 'encarnada', por 35-34 no intervalo, e o empate 38-38, para um segundo tempo extra, no qual os benfiquistas voltaram a liderar no fim da primeira parte (41-40).

Os 'encarnados', que somaram a sua sétima Supertaça, ao igualar o ABC no historial, que é liderado pelo FC Porto, com oito, tinham chegado à final da competição ao baterem os 'dragões', tetracampeões nacionais e anterior detentores do troféu, por 37-36, após dois prolongamentos, enquanto os 'leões' tinham superado o Belenenses, na outra meia-final, por 38-24.