Daniel Martínez vence 49.ª edição da Volta ao Algarve no contrarrelógio final

O ciclista colombiano Daniel Martínez (INEOS) venceu este domingo a 49.ª edição da Volta ao Algarve, ao ser quarto no contrarrelógio individual da quinta e última etapa, ganho pelo suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ).

Martínez, de 26 anos, fez o quarto melhor tempo do dia, 16 segundos abaixo dos 29.34 minutos conseguidos por Küng, mais rápido nos 24,4 quilómetros disputados em Lagoa, à frente do francês Rémi Cavagna (Soudal-QuickStep), segundo, a quatro segundos, e do italiano Filippo Ganna (INEOS), terceiro, a 10 segundos.

Nas contas da geral, o colombiano ficou dois segundos à frente do recordista da Hora Filippo Ganna, seu companheiro de equipa, no segundo lugar, com o belga Ilan Van Wilder (Soudal-QuickStep) no terceiro posto, a 15 segundo do vencedor. João Almeida (UAE Emirates) acabou como melhor português, em sexto, a 40 segundos.

O colombiano, que tinha sido terceiro em 2022, sucede ao belga Remco Evenepoel, que tinha triunfado na corrida no ano passado pela segunda vez, após uma primeira conquista em 2020.