Verstappen festeja título de Fórmula 1 com vitória no GP do Qatar

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) festejou o título mundial de Fórmula 1 conquistado sábado com uma vitória este domingo na corrida principal do Grande Prémio do Qatar.

Verstappen, que largou da 'pole position', cortou a meta com 4,833 segundos de vantagem sobre o australiano Oscar Piastri (McLaren), que foi segundo, e 5,969 sobre o britânico Lando Norris (McLaren), que foi terceiro.

O já tricampeão somou ainda um ponto extra pela volta mais rápida, chegando aos 433, contra os 225 de Sérgio Pérez (Red Bull), que é segundo no campeonato.