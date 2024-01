A 46.ª edição do Rali Dakar, mítica prova do automobilismo mundial, arranca esta sexta-feira, com a realização de um prólogo, em Alula, e decorre até dia 19 deste mês, sempre em território da Arábia Saudita.









A prova deste ano fica marcada pela estreia do príncipe qatari Nasser Al-Attiyah na equipa Prodrive, depois de ter vencido as duas anteriores edições da classe de automóveis (de entre as cinco que conta no palmarés) com a equipa oficial da Toyota. Na Prodrive, estrutura dos veículos Hunter BRX, Al-Attiyah terá como parceiro aquele que foi o seu maior rival nos últimos anos, o francês Sébastien Loeb. Ambos são candidatos à vitória.

Quanto aos portugueses, estão inscritos 23 pilotos em diversas categorias. Destaque especial, por integrarem equipas oficiais de marca, para os motards Rui Gonçalves (Sherco) e Joaquim Rodrigues Jr. (Hero).





João António Costa e Luís Miguel Calvão participam com um jipe UMM nacional, na categoria para carros históricos, que se disputa à margem da prova principal. Este ‘escalão’ integra veículos que fizeram a história da prova das décadas de 1970, 1980 e 1990.