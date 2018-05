"A ser verdade seria uma desonra para o Sporting", diz Vicente Moura

Antigo 'vice' para as modalidades dos leões estupefacto com alegado esquema de corrupção de árbitros no andebol.

15.05.18

Vicente Moura, antigo vice-presidente do Sporting para as modalidades, garante desconhecer o alegado esquema de corrupção de árbitros levado a cabo pelos leões na época passada, e que culminou na conquista do título nacional por parte da equipa de Alvalade. A notícia foi divulgada esta terça-feira pelo Correio da Manhã."Desconheço totalmente o assunto visado pela notícia, nunca me passou pela cabeça que fosse possível tal coisa. Das pessoas envolvidas só conhecia de vista o Geraldes. Trabalhava próximo do futebol e de Bruno de Carvalho. Na fase final do campeonato eu já não estava em funções porque pedi a demissão em abril. Antes disso estive um período fora do país, no Cazaquistão", contou o antigo dirigente a"Espero que nada seja verdadeiro porque seria uma desonra para o clube. Foi com lágrimas que vi o Sporting conquistar o título nesse ano...", acrescentou o antigo líder do Comité Olímpico de Portugal.