Academia Fernanda Ribeiro reúne atletas para meeting de atletismo 

A Academia Fernanda Ribeiro, liderada pela campeã olímpica de 10 mil metros, vai realizar um meeting de atletismo com mais de 150 atletas, já no dia 4 de junho, no Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho, na Maia.

A Gold Gala Fernanda Ribeiro, divulgada como um "meeting internacional para a elite nacional", decorrerá a partir das 20h30, com várias provas. A entrada para o evento é gratuita. "Quero é que venha muita gente", indica ao CM a atleta, que se sagrou campeã olímpica em 1996, há 26 anos. "Desta vez, eu vou estar apenas a ver, mas gostava muito de correr. No entanto, esperem por mim que ainda vou voltar à pista, ainda não perdi a esperança", assegurou.