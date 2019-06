Chega esta sexta-feira aos Açores a quarta etapa do Red Bull Cliff Diving World Series. A prova começa no dia 21 e vai contar com a presença de 23 atletas de 14 países.A jornada vai arrancar com duas rondas de saltos realizados diretamente das rochas.A ação regressa assim pelo oitavo ano consecutivo às paisagens do ilhéu de Vila Franca do Campo.No sábado, a partir das 11h40, decorrem a terceira ronda e as respetivas finais.